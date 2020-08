Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - VW Golf in Voiswinkel gestohlen

Odenthal (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein 22-Jähriger aus Hannover am Dienstagmoren (18.08.) - sein schwarzer VW Golf IV stand nicht mehr am Abstellort.

Der junge Mann hatte sein Auto am vergangenen Mittwoch (12.08.) gegen 10:00 Uhr neben der Kirche Sankt Engelbert abgestellt, um die Familie in Voiswinkel zu besuchen.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben. An dem Golf waren die Kennzeichen GL-A6237 montiert. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell