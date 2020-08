Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Baumaschinen aus Rohbau gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Diebe haben am letzten Wochenende mehrere Arbeitsmaschinen von einer Baustelle an der Mülheimer Straße gestohlen.

Am 15.08. gegen 13:00 Uhr verließen die letzten Arbeiter die Baustelle an der Mülheimer Straße. Als der erste am Montag (17.08.) gegen 08:15 Uhr seine Arbeit wieder aufnehmen wollte, bemerkte er Aufbruchsspuren an einer Kellertür des Rohbaus. In dem Raum lagerte das Werkzeug. Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro fehlten (z.B. eine Kernbohrmaschine, Stemmhammer von Bosch und Makita, eine Kreissäge von Bosch und vieles mehr).

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat am letzten Wochenende etwas beobachtet oder kann etwas zum Verbleib des Werkzeuges sagen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

