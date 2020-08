Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorrad rutschte auf Schotter

Bergisch Gladbach (ots)

Schotter auf der Straße hat für einen Unfall gesorgt. Ein Motorradfahrer verletzte sich dabei leicht.

Ein 35-jähriger Leichlinger war mit seinem Motorrad Kawasaki gestern (17.08.) gegen 17:30 Uhr auf dem Lerbacher Weg in Richtung Sand unterwegs. In einer Kurve kam sein Zweirad plötzlich in Schlingern und kippte wenige Meter später zur Seite. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht.

Auf der Fahrbahn befand sich ein Streifen Schotter, auf dem die Reifen der Kawasaki ins Rutschen geraten waren.

Der 35-Jährige musste vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Gefahrenstelle wurde von den Beamten zur Beseitigung an den Bauhof gemeldet.

Der Sachschaden an dem Motorrad wird auf 4.000 Euro geschätzt. (gb)

