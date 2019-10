BPOL-KS: Wachpolizisten erwischen Steinewerfer - Fahrausweisautomat beschädigt

Bundespolizeiinspektion Kassel

Auf frischer Tat erwischt, so erging es am vergangenen Samstag einem 15-Jährigen aus Marburg, als er in Begleitung eines Freundes einen Fahrkartenautomaten im Bahnhof mit Steinen bewarf. An dem Fahrausweisautomaten entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Aufmerksame Wachpolizei Sein Pech war, dass zwei Gießener Wachpolizisten ihn bei der Tat beobachteten und kurz darauf festnahmen. Sein Begleiter konnte flüchten.

Nach den polizeilichen Maßnahmen bei der Polizei Marburg kam der 15-Jährige wieder in die Obhut seiner Betreuerin.

Die abschließenden Ermittlungen erfolgen durch die Bundespolizeiinspektion Kassel. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

