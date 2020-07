Polizei Paderborn

POL-PB: Abrisstrümmer blockieren Neuhäuser Straße

Paderborn (ots)

(mb) Bei Abrissarbeiten eines Hauses an der Neuhäuser Straße ist eine Hauswand auf die Neuhäuser Straße gestürzt.

Die Abbruchfirma arbeitete gegen 10.00 Uhr mit am Abrissbagger an dem Haus gegenüber der Bleichstraße. Plötzlich kippte die Hausfront in Richtung Neuhäuser Straße. Einige Mauerteile stürzten in die längs der Fahrbahn aufgestellten Transport-Container. Der Rest landete davor auf der Straße und blockierte die stadtauswärts führenden Fahrstreifen. Auch von den Fahrstreifen in Richtung Neuhäuser Tor mussten Trümmer beseitigt werden. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand. Die Straße war wenige Minuten komplett und für gut eine Stunde stadtauswärts gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell