Polizei Paderborn

POL-PB: 17-Jähriger verursacht Unfall mit gestohlenem Auto

Bad Wünnenberg (ots)

(ck) Am frühen Dienstagmorgen (28.07., 00.40 Uhr) wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall an der Schützenstraße informiert. Dort sollte ein Auto vor einen Baum geprallt sein, ein Unfallbeteiligter halte sich bei dem Anrufer am Josefweg auf.

Daraufhin suchten Polizeibeamte sofort sowohl den Unfallort als auch das Wohnhaus am Josefweg auf.

Dort trafen sie auf einen 17-jährigen Paderborner, der angab, als Beifahrer in den Unfall verwickelt gewesen zu sein. Da sich der junge Mann dabei leicht verletzt hatte, wurde ebenfalls ein Rettungswagen hinzugezogen.

Schnell gewannen die Polizeibeamten jedoch den Eindruck, dass der 17-Jährige selbst Fahrer des verunfallten Subaru Justys gewesen sein muss - Spuren am Unfallort und das Verletzungsbild deuteten darauf hin.

Weiterhin konnte ermittelt werden, dass das Auto offensichtlich kurz vor dem Unfall gestohlen worden war: Es hatte sich auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Schützenstraße befunden. Zeugen hatten den Tatverdächtigen 17-Jährigen dort in unmittelbarer Nähe und kurz vor dem Unfall beobachtet.

Bei dem Versuch, mit dem gestohlenen Subaru wegzufahren, prallte der Beschuldigte dann gegen den Baum. Anschließend begab er sich zu dem Wohnhaus am Josefweg, in dem ein Bekannter von ihm lebt.

Der der jungen Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm auf Anordnung eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde zwecks Eigentumssicherung sichergestellt.

Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls von Kraftfahrzeugen, Trunkenheit am Steuer sowie Unfallflucht wurde eingeleitet.

