Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnung

Paderborn (ots)

(ck) In der Zeit von Samstagnachmittag (25.07., 16.00 Uhr) bis Montagmorgen (27.07., 09.30 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ludwigstraße ein, indem sie sowohl die Haupteingangstür, als auch die Wohnungstür aufgehebelt hatten. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Haus oder in der Straße beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell