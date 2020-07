Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrerin schwer verletzt

Ins Krankenhaus musste nach einem Unfall am Dienstag eine 62-Jährige.

Ulm (ots)

Die Frau sei nach Angaben der Polizei gegen 12.30 Uhr an der Fußgängerfurt bei der Brücke in der Donaustraße gestanden. In Richtung Neu-Ulm stand eine Autofahrerin an der roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete sei die 53-Jährige mit ihrem VW losgefahren. In diesem Moment sei die Radlerin gegen das Auto gestürzt, worauf die Autofahrerin sofort bremste. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand kein nennenswerter Schaden.

++++1263557

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell