Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Batterien gestohlen

Salzbergen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag aus einem Kleintransporter rund 100 Pakete Batterien sowie diverse Kopfhörer gestohlen. Die Tat ereignete sich auf dem Autobahnparkplatz Emstag-Nord an der A30 in Fahrtrichtung Niederlande. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)87715 entgegen

