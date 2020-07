Polizei Dortmund

POL-DO: "Sich tot stellen" führt nicht zum gewünschten Erfolg - Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0760

Beamte der Polizei Dortmund haben in der Nacht zu Sonntag (19.7.) gegen 4.15 Uhr zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Das Duo brach zuvor in eine Werkstatt an der Osterfeldstraße ein und wurde auf frischer Tat ertappt.

Neben dem akustischen Alarm stellten die Beamten sogleich zwei Männer im Objekt fest. Beim Erblicken flüchteten sie offenbar in den hinteren Bereich der Werkstatt. Bei der Durchsuchung fanden sie die jungen Männer letztlich im Verkaufsraum - vollkommen regungslos unter einem Tresen liegend. Offenbar dachten sie - sich tot zu stellen - führe zu einem anderen Effekt.

Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Dortmunder (19 und 20) fest und brachten sie zur nächstgelegenen Wache. Noch am gestrigen Tag wurden beide dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft erließ.

