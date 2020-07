Polizei Dortmund

POL-DO: Mülleimer und Papiercontainer in Mengede angezündet - Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0758

Die Dortmunder Polizei hat in der Nacht zu Samstag (18.7.) einen 66-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Dieser hatte zuvor in Dortmund-Mengede offenbar einen Mülleimer angezündet und es bei einem Papiercontainer versucht. Zudem soll er für weitere Taten verantwortlich sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkten Zeugen den späteren Tatverdächtigen gegen 0.45 Uhr in der Straße Burgring. Er schlich um die dortigen Papiercontainer und versuchte augenscheinlich vergeblich, einen in Brand zu setzen. Anschließend zündete er in unmittelbarer Nähe offenbar einen Mülleimer an und flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten im Bereich Waltroper Straße/Williburgstraße einen Mann, auf den die Zeugenbeschreibung passte. Er stand auch dort in der Nähe von Glas- und Papiercontainern und "hantierte" an diesen. Die Beamten nahmen den 66-jährigen Dortmunder vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeipräsidium.

Der Mann steht im Verdacht, seit Wochen bereits mehrfach Mülleimer beziehungsweise Container im Stadtteil Mengede in Brand gesetzt zu haben. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Dortmunder zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung. Die Ermittlungen dauern an.

