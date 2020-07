Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Einbruch in Wohnhaus: Zeuge ermöglicht schnelle Festnahme der Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete in der Nacht zu Sonntag (19.7.) auf der Straße "Am Rebstock" in Dortmund-Hörde zwei verdächtige Personen und hörte ein Klirren - sofort verständigte er die Polizei. Nur 100 Meter vom Tatort entfernt konnten Polizisten eine 18-jährige Frau und ihren 26-jährigen mutmaßlichen Komplizen festnehmen.

Nach ersten Ermittlungen stand die Frau "Schmiere", während der Mann auf der Rückseite des Hauses die Scheiben einschlug. Beute machten sie nicht. Auf dem Fluchtweg entdeckten Polizisten typisches Einbecherwerkzeug und Handschuhe. Die Tatverdächtigen wurden in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Anruf des Anwohners war sehr wichtig - die Polizei ist auf solche Hinweise von Zeugen angewiesen, um Straftaten aufklären und auch verhindern zu können.

Obwohl die Zahl der Wohnungseinbrüche im Bereich des Polizeipräsidiums Dortmund insgesamt weiterhin deutlich sinkt, rät die Polizei dazu, Haus- und Terrassentüren sowie Fenster entweder zu erneuern oder nachträglich zu sichern.

Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz informiert unabhängig und kostenlos über den wirksamen Schutz vor Einbrechern. Kontakt für Terminabsprachen: 0231/132 7950.

