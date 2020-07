Polizei Dortmund

POL-DO: Beinahe-Unfall auf dem Wall - an gleich mehreren Tagen kontrolliert die Polizei die Raser und Tunerszene und übt Kontrolldruck aus.

Dortmund (ots)

Hohe Gefahren für Unbeteiligte und massive Beschwerden von Anwohnern führen immer wieder zu intensivierten Kontrollen der sog. Tuner- und Raserszene. Bei Kontrollen an diesem Wochenende (17. und 18.07.2020) in Dortmund konnten eine Vielzahl an Verstößen geahndet und ein Einzelrennen mit einem Beinahe-Unfall durch eingesetzte Beamte dokumentiert und geahndet werden.

Regelmäßig führt die Dortmunder Polizei personalintensive Kontrolleinsätze zur Bekämpfung der Raserszene durch. So auch an diesem Wochenende. Die Beamten kontrollierten im Bereich des Phoenix Sees, des nahegelegenen Industriegeländes Phoenix West sowie in der Dortmunder Innenstadt.

Vor allem in der jüngeren Vergangenheit häuften sich Beschwerden über Fahrzeugrennen im Bereich rund um den Phönix See. Die Kontrollen verliefen hier an diesem Wochenende unauffällig, anders in der Innenstadt:

Hier dokumentierten die Einsatzkräfte zunächst das Einzelrennen einer 21-jährigen VW-Golf-Fahrerin aus Werne, welche mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über den Hiltropwall raste. Polizeibeamte dokumentierten während der Verfolgung eine Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h. Dass es zu keinem Verkehrsunfall kam, ist dem umsichtigen Handeln einiger Fußgänger zu verdanken, denn an einer Fußgängerfurt kam es zu einer gefährlichen Situation:

Während die Fußgänger regelkonform die Straße überqueren wollten, setzte der Golf seine Fahrt ungebremst fort. Die Fußgänger erkannten dies und sprangen geistesgegenwärtig zur Seite.

Wenig später konnte die junge Frau angehalten und kontrolliert werden. Einen Führerschein führte sie nicht mit, Mobiltelefon sowie PKW stellte die Polizei sicher und erstattete eine Strafanzeige.

Die Bilanz des Wochenendes in Zahlen:

1 Strafanzeige nach § 315d (Einzelrennen) 1 x Fahren unter Betäubungsmitteln 2 x Fahren unter Alkohol 4 x Rotlichtverstöße durch Kraftfahrzeuge 2 x Geschwindigkeitsverstöße im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige 2 x Erlöschen der Betriebserlaubnis 85 Platzverweise an Szeneangehörige Raserszene

Fußgänger, die sich vor rasenden Fahrzeugen in Sicherheit bringen müssen? Das ist allemal Grund genug, an dieser Stelle polizeilich nicht nachzulassen und weiterhin Druck auf illegale Raser auszuüben. Die Dortmunder Polizei bleibt weiter "am Ball"!

