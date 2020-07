POL-DO: Verkehrskontrollen der Polizei zur Ferienmitte - sichere Urlaubsreise!

Polizei Dortmund

Verkehrskontrollen der Polizei zur Ferienmitte - sichere Urlaubsreise!

Dortmund

Am 18.07.2020, zur Mitte der Sommerferien NRW, kontrollierten Einsatzkräfte der Dortmunder Polizei auf dem Parkplatz "Baberg" an der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Frankfurt den Fernreiseverkehr unter dem Motto "sicher und entspannt am Urlaubsort ankommen, bzw. aus Selbigem zurückkehren". Gleichzeitig waren die Verkehrssicherheitsberater aus Dortmund auf dem Rastplatz "Sauerland West", ebenfalls auf der A45 in Richtung Frankfurt im Einsatz und standen für Fragen der Verkehrsteilnehmer zur Verfügung.

Die Corona-Lockerungen machen Urlaubsreisen wieder möglich. Viele Familien scheinen jedoch von der Flugreise auf das Wohnmobil, den Wohnwagen oder schlicht den PKW umgestiegen zu sein. Daher registrieren die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei seit Ferienbeginn einen stärkeren Reiseverkehr auch auf den Autobahnen rund um Dortmund.

Bei der Großkontrolle der Dortmunder Polizei wurden für die Dauer des Einsatzes rund 10.000 Fahrzeuge bezogen auf die gefahrene Geschwindigkeit gemessen. Knapp über 200 Fahrer waren zu schnell, sie bekommen Post von der Bußgeldstelle. Kontrolliert wurden aber auch die Ladungssicherung, das zulässige Gesamtgewicht und Abstände im fließenden Verker.

In drei Fällen hatten die Fahrer keine Fahrerlaubnis, zweimal standen sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und in einem Fall wurde der PKW unter Alkoholeinfluss geführt. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und stellte, soweit vorhanden, die Führerscheine sicher. Mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen oder Verwarngelder waren fällig wegen mangelhafter Ladungssicherung, Überladung oder Überschreiten der Lenkzeiten bei LKW-Fahrern.

Die Bilanz des Einsatzes kann sich trotz einiger festgestellter Verstöße sehen lassen, resümiert der Leiter des Einsatzes, Polizeihauptkommissar (PHK) Dirk Anders: "Die heutigen Kontrollen zeigen, dass der überwältigende Großteil der Urlaubsreisenden sicher und damit verantwortungsvoll unterwegs ist."

Auf dem Rastplatz "Sauerland-West" führten die Verkehrssicherheitsberater der Dortmunder Polizei mehr als 160 Beratungsgespräche unter anderem zu Themen wie Ablenkung am Steuer durch Mobiltelefone, die Wichtigkeit einer Rettungsgasse und die korrekte Sicherungen des Urlaubsgepäcks. Ungesichertes Gepäck kann für den Fall eines Auffahrunfalles wie ein Geschoss im Inneren des PKW wirken.

Ein besonderer Gast war die Dogge "Piwo", die mit ihren 12 Monaten schon zarte 70 Kilogramm wiegt und noch lange nicht ausgewachsen ist. Piwo war zum Glück vorbildlich im Kofferraum des Familienautos gesichert, das ist leider nicht immer so: Tiere sind keine Sachen, jedoch sind rechtlich die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. Daher sind Tiere eben auch wie eine Ladung zu sichern. Am Besten in einer speziellen Hundebox im Kofferraum oder mit einem Gurtsystem auf der Rückbank.

"Piwo" war an dem Kontrolltag der einzig tierische Gast, verfügte aber durchaus über eine gewisse Präsenz, wie man Polizeikommissarin Candice Newgas deutlich auf dem angehängten Foto ansehen kann.

