Polizei Dortmund

POL-DO: Kind in Dortmund-Mitte von Auto erfasst und schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0755

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (19.7.) auf der Bornstraße ist ein achtjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 39-jährige Dortmunderin gegen 16 Uhr mit ihrem Auto auf der Bornstraße in Richtung Norden unterwegs. An der Fußgängerampel in Höhe der Missundestraße wollte die Achtjährige die Fahrbahn in Richtung Westen überqueren - offenbar bei Rotlicht. Der Wagen erfasste das Kind und es stürzte zu Boden.

Die junge Dortmunderin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bornstraße in Richtung Norden bis etwa 16.25 Uhr gesperrt werden.

