Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldautomatensprengung

Rheurdt (ots)

Schaephuysen - In den Nachtstunden zum 01.03.2020 kam es auf der Hauptstraße in Rheurdt-Schaephuysen zu einer Geldautomatensprengung. Gegen 02:52 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall im Bereich einer SB-Filiale der Volksbank aufmerksam und alarmierten die Einsatzleitstelle der Polizei Kleve. Nach aktuellem Sachstand machten sich zwei maskierte Personen zur Tatzeit an dem Geldautomaten zu schaffen und lösten die Sprengung aus. Anschließend flüchteten sie in einem roten PKW - BMW in Richtung Kerken-Aldekerk. Durch die Kriminalwache wurden die Ermittlungen aufgenommen und dauern an. Hinweise zur einer möglichen Tatbeute sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02821-5040 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

