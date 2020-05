Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Würmersheim - Einfamilienwohnhaus in Vollbrand

Würmersheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:50 Uhr, ging über Notruf der Brand eines Dachstuhls in Würmersheim, Auer Straße, ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei stand der Dachstuhl des Einfamilienwohnhauses bereits in Vollbrand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpft derzeit gegen das Feuer an. Die Anwohner konnten sich bereits in Sicherheit bringen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden keine Personen verletzt. Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden.

