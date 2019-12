Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Die Polizei hat am gestrigen 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember 2019) insgesamt fünf Einbrüche registriert.

Im Zeitraum zwischen 4:45 und 19:40 Uhr hebelten Unbekannte das rückwärtige Schlafzimmerfenster der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Frankenring (Stadtmitte) auf und entwendeten Schmuck. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Ebenfalls in der Stadtmitte an der Breite Straße hebelten Einbrecher die Hauseingangstür zu einem Mehrfamilienhaus auf. Zwischen 10:30 und 23:50 Uhr versuchten sie, sämtliche Türen im Haus zu öffnen, letztlich gelang es ihnen bei einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Dort entwendeten die Täter Schmuck.

Am Dießemer Bruch (Dießem/Lehmheide) hebelten Unbekannte zwischen 12 und 14:30 Uhr die Eingangspforte eines Einfamilienhauses auf und gelangten so auf das Grundstück. Auf der Rückseite des Hauses hebelten sie anschließend die Terrassentür auf und durchwühlten das gesamte Haus.

Einen weiteren Einbruch hat die Polizei an der Issumer Straße (Linn) verzeichnet. Dort kletterten die Einbrecher, zwischen 15:30 und 20:15 Uhr, über den 1,80m hohen Gartenzaun eines Mehrfamilienhauses und gelangten durch eine rückwärtige Tür ins Haus, durchwühlten es nahezu komplett und flüchteten mit Bargeld.

In Fischeln an der Erkelenzer Straße stiegen Unbekannte, zwischen 15:30 und 19:30 Uhr, über eine Leiter auf den rückwärtigen Balkon einer Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses. Anschließend hebelten sie die Balkontür auf, gelangten in die Wohnung und entkamen mit bislang unbekannter Beute.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld, Telefon 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (964)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell