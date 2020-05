Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/Dangstetten: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag, 06./07.05.20, 20-11 Uhr, wurde in der Küßnacher Straße ein geparkter Seat zerkratzt. Die Kratzer fanden sich an allen vier Türen und einem Kotflügel. Der Polizeiposten Tiengen (07741/83160) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Küßnacher Straße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell