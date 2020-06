Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kind treibt leblos in Pool (Burladingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Burladingen (ZAK):

Ein vierjähriges Mädchen ist am Montagabend, kurz vor 19 Uhr, in einem Gartenpool auf einem Privatgrundstück in Burladingen leblos aufgefunden worden.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte das Mädchen zunächst unter Aufsicht im Freien vor der Wohnanschrift der Mutter gespielt. Es wurde für kurze Zeit aus den Augen gelassen. Nachdem das Entfernen des Kindes aufgefallen war, wurde umgehend die Polizei alarmiert. Im Verlauf der Suche wurde die Vierjährige auf einem in der Nachbarschaft befindlichen Grundstück in einem Gartenpool leblos treibend aufgefunden. Die umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen wurden später vom Notarzt fortgeführt. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen, das sich aktuell in einem lebensbedrohlichen Zustand befindet, zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen haben die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Staatsanwalt Dr. Philipp Wissmann (Pressesprecher StA Hechingen),

Tel.: 07471-944-223



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell