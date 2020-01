Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Armband

Hochspeyer (ots)

Bislang Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Tannenstraße eingebrochen. Die Diebe durchwühlten zunächst sämtliche Räumlichkeiten des Hauses und hatten es auf Schmuck abgesehen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen lediglich ein Armband. Womöglich verschafften sich die Einbrecher Zugang über ein Balkonfenster. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

