Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räuber mangelt es an Kondition

Kaiserslautern (ots)

Mit der Festnahme hatte ein im Landkreis wohnender 20-jähriger Mann wohl ursprünglich nicht gerechnet, als er am späten Samstagabend einer Frau in der Altstadt die Handtasche entriss und zu Fuß flüchtete. Der 58-jährige Lebensgefährte der Geschädigten verfolgte den Räuber jedoch, konnte ihn letztlich auch einholen und zusammen mit weiteren Passanten bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife festhalten. Bei der Überwältigung durch die Zeugen zog sich der Beschuldigte leichte Verletzungen zu. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Als Motiv gab er Geldsorgen an.

