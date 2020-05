POL-KA: (KA) Karlsruhe - Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Polizeipräsidium Karlsruhe

Schwere Verletzungen zog sich ein 56-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz aufgrund einer Ölspur am Donnerstagmorgen zu. Der Motorradfahrer fuhr kurz nach 08.00 Uhr auf der Durmersheimer Straße und wollte auf die Bundesstraße 36 auffahren. Auf dem Einfädelstreifen geriet er aufgrund einer Ölspur zunächst ins Schleudern und stürzte anschließend. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde durch eine Fachfirma gereinigt. Der Verursacher der Ölspur konnte bislang nicht ermittelt werden. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

