Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bannetze - Zigarettenautomat aufgebrochen

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht haben unbekannte Täter mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten in der Bremer Straße aufgebrochen. Polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte sich die Tat gegen 02.00 Uhr in der Früh ereignet haben. Die Kriminellen entwendeten sämtliche Tabakwaren und Geldbestände und flüchteten in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei erbrachten keine Ergebnisse. Derzeit wird von einem Schaden in vierstelliger Höhe ausgegangen. Hinweise von Zeugen, die in der letzten Nacht in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei in Celle mitzuteilen unter Telefon 05141/277-215.

