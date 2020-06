POL-DU: Neudorf-Nord: Zeugen für Sofabrand gesucht

Polizei Duisburg

Ein Zeuge hat Donnerstagnacht (4. Juni) gegen 1:30 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, weil im Innenhof eines Mehrfamilienhauses am Sternbuschweg zwischen Ost- und Nettelbeckstraße ein Sofa brannte. Der 43-Jährige konnte die Flammen selber löschen. An der Gebäudewand, an der das Sofa gelehnt war, entstand Sachschaden. Zudem wurden ein naheliegendes Fenster und ein Teil der Hauselektronik in Mitleidenschaft gezogen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das KK 11 unter 0203 2800 entgegen.

