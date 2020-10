Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Drei Leichtverletzte bei Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf der Weseler Straße in Richtung Lavesum. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Haltern am See fuhr mit seinem Beifahrer (17 J.) auf der Weseler Straße in Richtung Haltern am See. Auf Höhe der Kreuzung Neuer Kamp wollte der 34-Jährige nach links abbiegen. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Die beiden Fahrer verletzten sich leicht, sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 17-Jährige wurde vorsichtshalber ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Bei Unfall entstand insgesamt 32.500 Euro Sachschaden.

Zeitweise musste die Kreuzung gesperrt werden.

