Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am 25.08.2020, um 17 Uhr, hatten Polizeibeamte den Verdacht, dass der 26-jährige Autofahrer Drogen genommen haben könnte. Ein Test bestätigte, dass der Mann zuvor Cannabis konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt. Da er schon seit über zwei Jahren in Deutschland lebt, war sein ausländischer Führerschein nicht mehr gültig, so dass ihn auch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erwartet.

