Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 38 Verstöße bei der Überwachung des Straßenverkehrs festgestellt

Ludwigshafen (ots)

Am 25.08.2020, zwischen 7 und 13:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte der PI Ludwigshafen 2 an verschiedenen Stellen den Straßenverkehr. 31 Fahrzeuge wurden in der Freiastraße kontrolliert, davon verstießen 14 gegen das dortige Durchfahrtsverbot. In der Deutschen Straße wurden bei 18 Kontrollen sieben Gurtverstöße und vier Handyverstöße geahndet. Weitere elf Gurtverstöße und zwei Handyverstöße sind das Ergebnis von 30 kontrollierten Fahrzeuge in der Hartmannstraße.

