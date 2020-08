Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann schlägt Frau - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 24.08.2020, um 21 Uhr, soll in der Leuschnerstraße (Ecke Lenaustraße) auf der Straße ein Mann eine Frau geschlagen und angeschrien haben. Die beiden seien zu Fuß weiter in Richtung Goerdeler Platz bzw. Goethestraße gegangen. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Personen aber nicht mehr festgestellt werden.

Der Mann war ca. 25 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, dunkle Haare, Bart. Er trug eine weiße Basecap. Die Frau wird als ca. 22 Jahre alt beschrieben, ca. 1,65 m groß, mit blonden Haaren.

Wer hat den Sachverhalt beobachtet und kann Angaben dazu machen? Wer kann Hinweise zu den Personen geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Polizei im Umgang mit häuslicher Gewalt: Der Polizei als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation kommt im Interventionsprozess eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und -hilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen sie mit uns Kontakt auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung.

