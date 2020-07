Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in das Berufsförderungswerk in Bookholzberg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstag, den 07. Juli 2020, gegen 19.00 Uhr, bis Mittwoch, den 08. Juli 2020, gegen 05.45 Uhr, gewaltsam in das Gebäude des Berufsförderungswerkes in der Apfelallee ein. Anschließend wurden einige Büros durchsucht und Bargeld sowie diverse Unterhaltungselektronik entwendet.

Die Höhe des Schadens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen. (763818)

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell