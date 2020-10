Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Werlte fuhr auf der Rhader Straße in Richtung A31. Nach eigenen Angaben fuhr ihm ein unbekannter Autofahrer entgegen. Dabei fuhr dieser Fahrer teilweise auf der Fahrspur des 48-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich er aus und kollidierte mit der Leitplanke. An dem VW Tiguan entstand 8.000 Euro Sachschaden. Der flüchtige Fahrer soll einen hellen SUV gefahren haben.

Gladbeck

Am Montagvormittag hat ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, silbernen Opel Corsa an der Wilhelmstraße beschädigt. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Marl

In der Nacht zu Sonntag ist ein unbekannter Fahrer mit einem grauen VW Golf in einen Straßengraben an der Frentroper Straße gefahren. Außerdem wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Nach dem Unfall ist der Fahrer geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen ist das Auto zuvor gestohlen worden. Hinweise auf den Fahrer liegen nicht vor. Bei dem Unfall entstand 3.300 Euro Sachschaden.

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall an der Von-Galen-Straße im Stadtteil Brassert. Zwischen Samstag 20:00 Uhr und Montag 09:00 Uhr war der schwarze Alfa Romeo Mito geparkt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Recklinghausen

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Toyota Corolla. Das Auto stand an der Alten Grenzstraße. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell