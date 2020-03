POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 27. - 29.03.2020

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Neuwied - Feuerwehr Neuwied löscht kleineren Brand Am 27.03.2020 gegen 18.00 Uhr wurde der PI Neuwied ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neuwied Innenstadt gemeldet. Die eingesetzte Streife stellte fest, dass die Dachgeschosswohnung bereits völlig verraucht war. Das Haus wurde durch die Polizei geräumt. Im Anschluss konnte die Feuerwehr Neuwied einen kleinen Brand in der völlig verdreckten Wohnung löschen. Es wurden keine Personen verletzt, es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Neuwied - Verstoß Betäubungsmittelgesetz Am Abend des 27.03.2020 wurde der PI Neuwied eine Ruhestörung, ausgehend von einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass man sich in der Wohnung lautstark stritt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde in der Wohnung eine kleine Menge Betäubungsmittel gesichtet. Nach Einholung einer Durchsuchungsanordnung wurde die Wohnung durchsucht und die Drogen sichergestellt. Bei der Durchsuchung wurde zudem ein als verloren gemeldetes Kfz-Kennzeichen aufgefunden. Dieses hatte der Beschuldigte gefunden und unterschlagen. Es wurden mehrere Strafanzeigen vorgelegt.

Neuwied ST Irlich - Pkw-Fahrer verursacht Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrern und entfernt sich Am 28.03.2020 gegen 14.40 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer in Irlich in der Straße "Auf dem Ebenfeld" an mehreren geparkten Pkw vorbei. Aufgrund dessen musste eine auf einem Fahrrad entgegengesetzt fahrende Frau stark abbremsen. Zwischen den beiden nachfolgenden Kindern, ebenfalls auf Fahrrädern kam es dann zu einem kleinen Zusammenstoß, ohne dass dabei jemand zu Schaden kam. Der Pkw-Fahrer entfernte sich im Anschluss. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der PI Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Insbesondere werden Angaben zu dem Pkw-Fahrer benötigt.

Neuwied - Trunkenheitsfahrt In der Nacht von Samstag, 28.03., auf Sonntag, 29.03.2020, wurde der PI Neuwied seitens der PI Straßenhaus ein unsicher geführter Transporter auf der B256 gemeldet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug angetroffen und angehalten. Bei dem Fahrzeugführer, einem 38jährigen Koblenzer, wurden erhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinung festgestellt. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Neuwied Stadtgebiet Im Laufe des Wochenendes wurden der PI Neuwied immer wieder Menschenansammlungen und größere Gruppen gemeldet, die offenbar gegen die Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus´ verstoßen. In den allermeisten Fällen wurde bei der Überprüfung festgestellt, dass kein Verstoß gegen die 3. CoBeRVO vorlag. Nur ganz wenige Bürger hielten sich nicht an die Vorgaben der Behörden. Hier wurden konsequent Strafanzeigen vorgelegt und Platzverweise erteilt.

