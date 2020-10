Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

An der Straße Alter Postweg wurde am Samstagnachmittag in ein leerstehendes Firmengebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter hatten es offensichtlich auf Kupferteile abgesehen - gestohlen wurden unter anderem Heizungsrohre und Kupferkabel. Ein Zeuge konnte gegen 14.45 Uhr zwei verdächtige Personen von dem Gelände weglaufen sehen. Anschließend wurde der Diebstahl festgestellt.

Zwischen Samstag und Sonntag sind unbekannte Täter in einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb auf der Hiesfelder Straße eingebrochen. Gestohlen wurden zahlreiche Werkzeuge und Maschinen.

Datteln:

Im Winkel sind unbekannte Täter am Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann die Schränke nach Diebesgut. Auch ein Safe wurde aufgebrochen. Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Dorsten:

Von einer Baustelle auf der Fürst-Leopold-Allee wurde am Sonntag eine Rüttelplatte gestohlen. Die Platte wurde offensichtlich von einem Bagger wegtransportiert - wohin, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diestahl machen können.

Gladbeck:

Auf der Bahnhofstraße wollten am Samstagabend, gegen 20.15 Uhr, zwei unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohung einbrechen. Sie hatten bereits Rollläden hochgeschoben und fixiert. Danach hebelten sie an einer Terrassentür. Durch diese Geräusche wurde eine Nachbarin aufmerksam. Als sie die Unbekannten ansprach, liefen sie weg. Es blieb beim Einbruchsversuch, gestohlen wurde nichts. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: 1) männlich, schlank, sportlich, grauer Hoddie, Kapuze auf dem Kopf 2) männlich, kurze dunkle Haare, "kleines Gesicht", schwarzer Hoddie, schwarze Hose.

Marl:

Am Freitagabend wurde auf der Kolpingstraße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf, um dann sämtliche Schränke und Behältnisse zu durchwühlen. Gestohlen wurde Schmuck und Bargeld.

Recklinghausen:

Auf der Ehlingstraße wurde in der Nacht auf Montag in eine Supermarkt-Filiale eingebrochen. Zwei unbekannte Täter hebelten eine Schiebetür auf und nahmen dann zahlreiche Zigarettenschachteln mit. Die Täter können nicht genauer beschrieben werden, sie waren vermummt.

Auf der Hans-Böckler-Straße haben unbekannte Täter am Samstag ein Fenster aufgehebelt und sind dann in eine Wohnung eingestiegen. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

