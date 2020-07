Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Heckenbrand: Polizei kontrolliert Verdächtige

Dormagen-Nievenheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24.7.), kurz nach 01:00 Uhr, riefen Zeugen die Polizei, nachdem sie einen lauten Knall gehört und ein Feuer im Garten "Am Mühlenpfad" bemerkt hatten. Die eingesetzten Polizisten stellten fest, dass eine Hecke und ein Zaunelement in Flammen aufgegangen waren. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierten die Polizisten in Tatortnähe drei junge Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass sie mit Feuerwerkskörpern hantierten und dadurch die Hecke und ein Zaun in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ob sich dieser Verdacht bestätigt, werden die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

