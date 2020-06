POL-HN: Scheune in Brand geraten

Polizeipräsidium Heilbronn

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 03.40 Uhr, geriet eine Scheune in der Weißbacher Straße in Forchtenberg in Brand. Der Dachstuhl wurde dabei zerstört. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr wurden angrenzende Gebäude, darunter auch Wohnhäuser, nicht beschädigt. Gegen 04.30 Uhr war der Brand gelöscht. Der Schaden an der Scheune wird auf ca. 40 000 Euro beziffert. Des Weiteren wird von einem Inventarschaden, darunter auch zwei E-Bikes, von ca. 10 000 Euro ausgegangen. Menschen wurden bei dem Brand zum Glück nicht verletzt. Über die Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 50 Kräften am Brandort eingesetzt. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug und 4 Personen am Einsatzort tätig.

