Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Isselburg (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom Donnerstag, den 31.10.2019 bis zum Montag ein Firmenfahrzeug an der Straße "Am Berg" auf. Als Diebesgut entwendeten die Täter Arbeitsgeräte in einem Gesamtwert von circa 400 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Bocholt zu wenden: Tel. (02871) 2990

