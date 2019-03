Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: PKW gerät nach einem technischen Defekt in Varel in Brand - Keine verletzten Personen - Am PKW entsteht Sachschaden

Wilhelmshaven (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand kam es gestern am späten Nachmittag in der Bockhorner Straße in Varel. Gegen 17.15 Uhr geriet nach dem Anlassen der Pkw eines 49-jährigen Fahrzeugführers in Brand. Dieser versuchte den in Brand geratenen Motorraum noch mit eigenen Mitteln zu löschen, letztlich gelang dies erst der alarmierte Freiwilligen Feuerwehr Borgstede. Am Pkw entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

