Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 10 Tonnen Kontergewicht ungesichert auf der Ladefläche - Polizei leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Die Beamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland trauten ihren Augen nicht, als sie am Montag, den 18.03.2019, gegen 11 Uhr durch die Olympiastraße in Roffhausen fuhren und vor ihnen fahrend einen LKW mit offener Ladefläche sahen, auf der ein 10 Tonnen Kontergewicht, wie es für Krane verwendet wird, lag. Auch bei genauem Hinsehen konnten sie nichts feststellen, was den Metallklotz auf der Ladefläche halten könnte, wenn der Fahrer um die Kurve fährt oder plötzlich bremsen muss. Daneben lagen noch vier Platten, wie sie beim Kranen unter die Stützen des LKW gelegt werden. Auch diese immerhin mehrere Kilo schweren Teile waren ebenso ungesichert, wie das Kontergewicht. Der LKW wurde gestoppt und für den 61-jährigen Fahrer war neben dem obligatorischen Bußgeldverfahren die Fahrt erst einmal zu Ende, bis die erforderlichen Sicherungsmittel herbeigeschafft und angelegt wurden. "Ich mag mir nicht vorstellen, war passiert wäre, wenn das Kontergewicht oder auch nur die Platten in der Kurve vom LKW in einen anderen PKW gefallen wären. Zum Glück konnten wir rechtzeitig einschreiten, und es ist nichts passiert", betont Andreas Kreye, Leiter der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell