Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle in Wilhelmshaven mit Folgen - Unter Drogeneinfluss und mit Fahrverbot unterwegs - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienstes in Wilhelmshaven führten am Sonntag, den 17.03.2019, gegen 19.50 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Luisenstraße durch. Am Steuer des kontrollierten Pkw trafen die Beamten auf einen 53-jährigen Wilhelmshavener, der den Beamten eine französische Fahrerlaubnis aushändigte. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den Mann aktuell ein Fahrverbot besteht. Da ihm das Recht unanfechtbar aberkannt wurde, von seiner ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Bei der Kontrolle stellten die Beamten weiterhin fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogentest verlief positiv, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiteten und die Weiterfahrt untersagten.

