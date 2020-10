Polizei Hagen

POL-HA: Nachtragsmeldung zu Einbruch in Juweliergeschäft - Fahndung nach flüchtigem PKW

Hagen (ots)

Wie bereits berichtet brachen unbekannte Täter am Donnerstagmorgen (22.10.2020) in ein Juweliergeschäft in der Mittelstraße ein.

Ermittlungen haben ergeben, dass die Täter mit einem dunklen Open Vectra mit Anhängerkupplung und dem zuvor entwendeten Kennzeichen EN-KP8887 unterwegs waren oder derzeit noch sind. Das Fahrzeug hat einen hellen Rallye-Streifen, der sich über die Motorhaube, das Fahrzeugdach und den Kofferraum erstreckt und vermutlich Beschädigungen im Front- oder Heckbereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum derzeitigen Verbleib des Fahrzeugs machen können, um Hinweise unter der Rufnummer 02331/986 2066. (kh)

