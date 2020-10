Polizei Hagen

POL-HA: Schlafender Kunde greift Polizeibeamte an

Hagen (ots)

Ein 56-jähriger betrunkener Mann hat am Mittwochvormittag in der Hagener Innenstadt zwei Polizeibeamte angegriffen. Der Hagener betrat gegen 10.50 Uhr ein Tabakgeschäft in der Fußgängerzone und setzte sich auf eine Couch. Hier schlief er immer wieder ein und kam der Aufforderung eines Angestellten den Laden zu verlassen nicht nach. Alarmierte Polizisten weckten den Mann und wollten ihn nach draußen begleiten. Plötzlich stand er auf und schlug in Richtung der Beamten. Er konnte trotz Gegenwehr zu Boden gebracht und gefesselt werden. Im Anschluss wurde der 56-Jährige in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Polizisten blieben unverletzt und zeigten den Mann wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte an. (ts)

