Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Unfälle mit Verletzten - Jeweils 10.000 Euro Schaden

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 21.10.2020, ereigneten sich in Hagen gleich zwei Unfälle mit verletzten Personen. Gegen 06:20 Uhr prallten der Renault einer 19-Jährigen und der Opel eines 24-Jährigen im Kreuzungsbereich der Wehringhauser Straße und der Bahnhofshinterfahrung zusammen. Die Kollision war stark genug, um den Opel ins Schleudern zu bringen und seinen Fahrer leicht zu verletzen. Die Autos mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Einige Stunden später, gegen 15:00 Uhr, kam es im Lennetal zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem VW. Als die 79-jährige Mercedes-Fahrerin aus der Hammacherstraße in die in die Hohenlimburger Straße abbiegen wollte, stieß sie mit dem VW einer 76-Jährigen zusammen. Diese verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Auch hier mussten beide Autos aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsstörungen. Bei beiden Unfällen wird der Schaden jeweils auf über 10.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu den Unfallhergängen aufgenommen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell