Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall

Hagen (ots)

Ein unbekannter Beteiligter flüchtete am Mittwoch (21.10.2020) nach einem Verkehrsunfall in der Wittekindstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 18-Jähriger gegen 7:15 Uhr mit seinem Motorrad die Wittekindstraße in Richtung Zehlendorfer Straße, als ein Fahrzeug vor ihm stark abbremste. Der Hagener versuchte durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin scherte das vor ihm befindliche Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach links aus und der 18-Jährige kam durch erneutes Ausweichen zum Fall. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug jedoch in unbekannte Richtung. Der Hagener verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich laut Aussage des Motorradfahrers um einen schwarzen Kleinwagen. Den Fahrer konnte er wie folgt beschreiben: ca. 30-40 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 170-180cm, kurze schwarze Haare, trug einen Vollbart und war bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jacke und einer blauen Hose.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 bei der Polizei zu melden. (kh)

