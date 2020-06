Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Pferdeanhänger vor Reithalle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagvormittag (29.-31.05.2020) einen vor der Reithalle in der Durlacher Straße abgestellten Pferdeanhänger gestohlen. Im Anhänger, der mit einem Deichselschloss gesichert war, befanden sich noch Reiterutensilien. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Anhänger die amtlichen Kennzeichen MA - NO 267 angebracht. Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 062020/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

