Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Unbekannter beschädigt Fahrzeug und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Ein 26-jähriger Mann stellte am Montagabend gegen 21.15 Uhr fest, dass sein Audi, den er eine Stunde zuvor auf dem Parkplatz in der Uferstraße unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke abgestellt hatte, erheblich beschädigte wurde. Der Schaden der Kratzer und Eindellungen an der linken vorderen Fahrzeugseite beläuft sich auf ca. 2500,- Euro. Nicht auszuschließen ist, dass ein schwarzer Mercedes mit Heidelberger Kennzeichen, der neben dem Audi geparkt war, an dem Unfall beteiligt war. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverlauf oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

