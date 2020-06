Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Verkehrsunfall - Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Heidelberg-Weststadt (ots)

Beim Linksabbiegen vom Steigerweg auf den Parkplatz des Bergfriedhofes übersah eine 83-jährige Autofahrerin am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr eine entgegenkommende Radfahrerin, die bergabwärts fuhr. Die Radfahrerin konnte nicht mehr schnell genug bremsen und fuhr frontal auf die vordere Fahrzeugseite des Pkw auf. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin. Sie zog sich Verletzungen an der linken Schulter zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in die Chirurgie gebracht. Nach der Unfallaufnahme veranlassten die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte, dass die unter Schock stehende 83-jährige Fahrerin des Pkws von einem Familienmitglied am Unfallort abgeholt wurde.

