POL-ROW: +Alkohol. mit Kindern im PKW+Schlägerei vor Diskothek+Großeinsatz der Feuerwehr+Großflächiger Stromausfall+Dreiste Einbrecher+Abermals unter Drogeneinfluss unterwegs+Tragischer Verkehrsunfall

++ Alkoholisiert mit Kindern im PKW ++ Fintel. Am Freitagvormittag wurde der Polizei ein 58-jähriger Fahrzeugführer gemeldet, der offensichtlich betrunken sei und zwei Kinder im Fahrzeug habe. Auf der Anfahrt wurden die eingesetzten Beamten noch von einer jungen Mutter mit ihrem Kind im Fahrzeug mit mehr als 160 km/h überholt, so dass die Ordnungshüter hier ebenfalls tätig werden mussten. Anschließend konnte der zuvor gemeldete Mann gestoppt werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme durchgeführt werden musste. Der Fahrer muss sich nun aufgrund der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.

++ Schlägerei vor der Diskothek ++ Riepe. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Diskothek zu Streitigkeiten zwischen zwei jungen Männern. Einer der Männer wurde der Diskothek verwiesen, so dass die Streitigkeiten kurze Zeit später auf dem Parkplatz der Diskothek weiter ausgetragen worden sind. Hierbei eskalierte der Streit zwischen den alkoholisierten Männern, so dass es zu einer Schlägerei kam. Beide Beteiligten wurden verletzt, einer musste sogar in Krankenhaus gebracht werden. Beide erstatteten gegenseitige Strafanzeigen.

++ Großeinsatz der Feuerwehr ++ Scheeßel. Am Samstagmittag kam es zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr sowie der Polizei in Scheeßel aufgrund eines vermuteten Gasaustrittes in einem vermieteten Zweifamilienhaus. Die jugendliche Mieterin und ihr 19-jähriger Besucher nahmen einen komischen Geruch wahr und verständigten die Polizei mit dem Verdacht es könnte sich um ausgetretenes Gas handeln. Später litten beide Personen unter Kopfschmerzen und Übelkeit. Die Feuerwehr konnte vor Ort keinen Gasaustritt feststellen. Der Geruch kam aus dem Keller des Hauses. Hier konnte die Ursache weiter ermittelt werden. Der Vermieter des Hauses hatte versucht Schimmel mittels Chlor zu beseitigen. Hier kam es zu einer unsachgemäßen Verwendung, so dass nun der Verdacht einer fahrlässigen Körperverletzung im Raum steht. Weitere Bewohner blieben zum Glück unverletzt.

++ Ölspur durch Müllabfuhr ++ Hemsbünde. Anwohner meldeten am Samstagmorgen eine Ölspur im Wohngebiet. Zuvor war die Müllabfuhr zu Entleerung der Mülltonnen unterwegs gewesen. Die Ölspur musste großflächig abgestreut und die Fahrbahn gereinigt werden.

++ Großflächiger Stromausfall im Mühlenende ++ Rotenburg. Im Bereich des sogenannten "Mühlenendes" kam es zu mehreren Stromausfällen. Die Störung konnte zum Glück relativ schnell behoben werden. Die Ursache ist bisher nicht bekannt. Zahlreiche Anrufe erreichten die Polizei, unter anderem waren einige Personen in einem Supermarkt eingeschlossen, da die elektrischen Türen nicht mehr aufgingen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

++ Dreiste Einbrecher ++ Sittensen. Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Die bisher unbekannten Täter hebelten das Schlafzimmerfenster auf und entwendeten unter anderem ein Portmonee des Hauseigentümers. Dieser saß während der Tat im Wohnzimmer und sah Fernsehen. Er bemerkte die Tat erst zu einem späteren Zeitpunkt. Zeugen können sich bei der Polizei in Rotenburg unter der Rufnummer 04261/947-0 melden.

++ Abermals unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs ++ Hemsbünde. Am Samstagabend wurde ein 23-jähriger Mann mit seinem PKW bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei kontrolliert. Schnell stellte sich eine Drogenbeeinflussung durch Kokain heraus, so dass eine Blutbrobenentnahme durchgeführt werden musste. Der Mann ist diesbezüglich bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Den Mann erwartet nun ein weiteres Strafverfahren aufgrund des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

++ Tragischer Verkehrsunfall in Abbendorf ++ Abbendorf. Am Samstagabend kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall auf der L 131. Hierbei ist ein 20-jähriger Fußgänger aus einer Personengruppe heraus unvermittelt auf die Fahrbahn getreten. Der 67-jährige PKW-Fahrer, der mit seinem Kleinwagen gerade in Richtung Zeven unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, kam jede Hilfe zu spät und der junge Mann erlag seinen Verletzungen. Der PKW-Fahrer steht unter Schock.

Ein Dank geht an die vielen Ersthelfer vor Ort.

++ Betrunken Auto gefahren ++ Zeven. In der Nacht zum Sonntag führten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Zeven eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass die 50-jährige Fahrzeugführerin stark unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Nun muss ein gerichtliches Verfahren klären, ob die Fahrzeugführerin ihren Führerschein wiederbekommt.

