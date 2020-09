POL-AA: Ostalbkreis:Diebstahl, Einbruch, Sachbeschädigung, Rettungshubschrauber im Einsatz

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Aufgefahren - aufgeschoben

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 32-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 10.40 Uhr verursachte. Zur Unfallzeit musste ein 60-Jähriger sein Fahrzeug auf der B 19 auf Höhe Unterkochen verkehrsbedingt anhalten. Der 32-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Opel auf das stehende Fahrzeug auf, das durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen davor befindlichen Pkw aufgeschoben wurde. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Aalen: Sachbeschädigung

Ein bislang Unbekannter schlug am Dienstagabend kurz nach 23 Uhr zunächst mit der Hand gegen eine verglaste Hauseingangstüre in der Rittergasse. Anschließend trat der Mann, der offenbar auch laut herumschrie, mit dem Fuß gegen die Türe, so dass die Verglasung zu Bruch ging. Der Täter, der von Zeugen als ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schmächtig beschrieben wird, ging anschließend in Richtung Innenstadt davon. Der Mann macht wohl einen ungepflegten Eindruck; er trug eine graue Jacke und führte einen Wanderrucksack mit sich. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Fußgänger gefährdet

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr war ein 27-Jähriger zusammen mit seiner Frau und seinem einjährigen Sohn, der in einem Kinderwagen saß, zu Fuß auf dem Gehweg neben der Hofherrnstraße unterwegs. An der Wellandstraße querte die junge Familie bei für sie geltendem Grünlicht der Ampel die Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der von der Hofherrnstraße nach rechts in die Wellandstraße einbog und ebenfalls Grünlicht hatte, fuhr weiter, obwohl die Fußgänger samt Kinderwagen bereits am Überqueren der Straße waren, wodurch sie gefährdet wurden. Zeugen, die Hinweise auf den Pkw bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Pkw Mercedes Benz A-Klasse mit Heidenheimer Kennzeichen. Gesteuert wurde das Fahrzeug von einer ca. 30 bis 40 Jahre alten Frau mit blond-braunen Haaren.

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken seines Pkw Skoda beschädigte ein 50-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr einen Pkw Ford, der auf dem Parkplatz eines Automarktes in der Burgstallstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Essingen: Smartphone entwendet

Bereits am Montagabend zwischen 19.15 und 20.45 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter ein weißes Handy der Marke Apple iPhone 11im Wert von rund 700 Euro. Der Besitzer des Mobiltelefons hatte dieses in der Umkleidekabine der Sporthalle des TSV Essingen in der Straße Am Schönbrunnen abgelegt. Nach dem Training stellte er den Diebstahl fest. Hinweise auf den Dieb bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Mann nach Sturz schwer verletzt

Ein 58 Jahre alter Mann stürzte am Mittwoch gegen 13 Uhr auf einer Streuobstwiese zwischen Beersbach und Eigenzell an einem Birnenbaum mehrere Meter tief von einer Leiter. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen am Rücken zu. Nach notärztlicher Versorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Jagstzell: Einbruch in Bauwagen

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Mittwochmorgen, 7.10 Uhr drangen Unbekannte in einen Bauwagen ein, der im Gewann Fuchsloch aufgestellt ist. Aus dem Wagen wurde eine neuwertige Musikbox der Marke Sony MHCV42D im Wert von rund 400 Euro entwendet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Eine 19-Jährige verursachte am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als sie mit ihrem Mercedes Sprinter beim Ausparken einen im Einmündungsbereich Eichenfeldstraße / Kornweg abgestellten Pkw VW beschädigte.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Fahrzeug übersehen

Mit seinem Pkw BMW fuhr ein 40-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11.25 Uhr von einem Grundstück kommend auf die Straße Auf der Höhe ein. Dabei übersah er den vorbeifahrenden Pkw Mercedes Benz eines 80-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Zwischen Dienstagnachmittag 16.15 Uhr und Mittwochmorgen 3.40 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertüre eines Pkw Mazda ein, der in der Schwerzerallee abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter einen Geldbeutel, in dem sich drei Visa-Karten und eine EC-Karte befand. Mit diesen Karten tätigte der Unbekannte in einer nahegelegenen Tankstelle mehrere Einkäufe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Eine 77-Jährige beschädigte am Dienstag gegen 14.30 Uhr beim Ausparken ihres Pkw Opel einen Pkw Ford, der auf einem Kundenparkplatz in der Graf-von-Soden-Straße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1750 Euro. Die Unfallverursacherin flüchtete nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle; sie konnte dank Zeugenaussagen jedoch rasch ermittelt werden.

