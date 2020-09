POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Polizei setzt Hausrecht durch

Polizeipräsidium Aalen

Sulzbach an der Murr: Polizei setzt Hausrecht durch

Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr meldete ein Wirt einer Gaststätte, dass eine Gruppe von rund 25 Personen in seiner Wirtschaft sitze und sich nicht an die Corona-Verordnung halten würde. Die Personen weigerten sich Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen und ihre Personalien auf einem Kontaktformular einzutragen. Der Wirt stellte dann die Bewirtung der Personengruppe ein. Die Polizei setzte in der Folge mit einigen Streifenbesatzungen das Hausrecht des Wirts durch und forderte die Personengruppe auf, die Gaststätte zu verlassen. Die Personen verließen friedlich das Lokal.

Backnang: Auffahrunfall

Eine 26-jährige VW-Fahrerin war am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr auf der Stuttgarter Straße stadteinwärts unterwegs. Dabei erkannte sie zu spät, dass eine 62-jährige Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt an einem Fußgängerüberweg anhielt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von etwa 3000 Euro entstand. Durch den Unfall wurde die Fahrbahn für etwa eine Stunde blockiert, was zu einer chaotischen Verkehrssituation führte.

Fellbach: Kappelbergtunnel wegen Verkehrsunfall gesperrt

Der Kappelbergtunnel musste aufgrund eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen gegen 08:45 Uhr in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Ein 22-jähriger Citroen-Fahrer erkannte zu spät, dass sich der Verkehr im Tunnel staute und fuhr auf einen vor ihm fahrenden 28-jährigen VW-Fahrer auf. Dieser wird auf einen davorstehenden 64-jährigen Lkw-Fahrer aufgeschoben. Ein 40-jähriger Ford-Fahrer nahm den Unfall zu spät wahr und fuhr nochmals auf den 22-jährigen Citroen-Fahrer auf. Durch den Unfall wurde der 40-Jährige, dessen zwei Beifahrer sowie der 22-jährige Fahrer des Citroen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8500 Euro. Die Tunnelsperrung wurde gegen 10:15 Uhr wieder aufgehoben.

Waiblingen: Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 17:00 Uhr und Dienstag, 7:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Stauferstraße geparkten PKW der Marke BMW. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro an dem Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

Remshalden: Unfall an Kreuzung

Kurz vor 22:00 Uhr am Dienstag befuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer die Rathausstraße aus Richtung Alfred-Klingele-Straße kommend. An der Kreuzung Am Kelterwiesenbach wollte er weiter der Rathausstraße folgen. Ein 18 Jahre alter VW-Fahrer befuhr die Straße Am Kelterwiesenbach und kreuzte die Fahrbahn des Opel-Fahrers ohne die Vorfahrtsregelungen zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

