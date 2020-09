Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Sachbeschädigung - versuchter Einbruch - Sonstiges

Aalen (ots)

Gerabronn: Wiese durch Fahrzeug beschädigt

Am Donnerstag, 24.09.20, stellte der Besitzer eines Wiesengrundstückes am Dünsbacher See bei Tiefenbach fest, dass das Grundstück durch ein Fahrzeug, welches zahlreiche Kurven und Kreise fuhr, stark beschädigt wurde. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Schrozberg: Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagmittag, 14.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher mit einem Hammer ein Vorhängeschloss an einer Feldscheune in Großbärenweiler, im Gewann Röhrenfeld, aufzubrechen. Das schloss wurde dabei stark beschädigt, hielt jedoch stand. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Ilshofen: Parkenden PKW beschädigt

In der Stauferstraße wurde zwischen Freitagmittag und Montagmorgen ein dort geparkter PKW Hyundai durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung in der Hagenbachhalle

Die Glaseingangstür der Hagenbachhalle in der Berliner Straße wurde am Montag zwischen 12 Uhr und 14 Uhr auf unbekannte Weise beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag um 07:30 Uhr wollte eine 22-jährige Fahrerin eines Ford Focus von der Seestraße in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen PKW Opel, dessen 24-jährige Lenkerin auf der Bahnhofstraße aus Richtung Schwäbisch Hall heranfuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

